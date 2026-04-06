俳優で気象予報士の石原良純（64）が6日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。ドジャース大谷翔平投手の活躍を見て得られる効果について語った。テレビ朝日社員の玉川徹氏が実家の父親の毎日のルーティンに大谷の試合をテレビ観戦することが入ってきたとの話題に反応した。石原は「なんかさ、大谷サンが打った日って『今日、なんかいいことあったな』って何なんだろうって、別になんのことない