日本テレビ「世界まる見え！テレビ特捜部」の番組公式Xが、4月5日までに更新されました。2026年3月をもって日本テレビを退社し、フリーアナウンサーとなった岩田絵里奈さんの"ベタベタ髪"の最新ショットが話題となっています。【写真】何があったの？芸人赤ジャージ姿の岩田絵里奈アナウンサー公式Xは、「ベタベタの髪です！！by岩田アナ」とコメントし、上下赤ジャージ姿の岩田さんの動画をアップ。動画内では、岩田さんが4月6日2