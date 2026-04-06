春の全国交通安全運動が6日に始まり、県庁で出発式が開かれました。「目指せ、交通事故ゼロ！」と、元気な声で交通安全を呼び掛ける園児たち。6日に開かれた出発式には、笠鳥副知事や県交通安全協会長などが参加しました。県警の櫻井美香本部長は「未来を担う子供たちを交通事故から守ることや交通ルールの周知などを推進したい」と述べました。園児たちは手をあげたり左右を確認したりして、安全な横断歩道の渡り方を学んで