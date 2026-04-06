お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。『Nスタ』ゲストコメンテーターも務めています。今回は「番組出演を通して、病院の捉え方もアップデートする時代がきたと感じる人として」を綴ります。【写真】厳しい全国の病院事情* * * * * * *「忘れっぽいわたしは、お誕生日月に検診に行くことに決めている。肺腺がんが人間ドックで見つかってもう９年」はこちら病院の維持が難しいという全国的