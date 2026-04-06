2025年11月26日（水）、LINE CUBE SHIBUYAで開催された「いい風呂の日 純烈コンサート2025」。「テレ東プラス」はそのステージ上で、彼らがお披露目される瞬間を見届けていた――。純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースした「セカンドチャンスオーディション」。そこで選ばれたメンバーを中心に結成されたのが「モナキ」だ。メンバーはおヨネ（28）、じん（39）、サカイJr.（37）、ケンケン（29）の4人。それぞれが元戦隊