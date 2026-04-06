私はアケミ。息子のユウスケはひとりで実家に来ては、婚約者キョウカさんのズボラな一面を私に訴えるようになりました。部屋は汚く家計管理も無茶苦茶で、私たちのサポートをあてにしようとしているなんて話まで……。ユウスケから「キョウカを支えてほしい。このままでは俺がボロボロになる」と泣きつかれ、頑なだった私にも迷いが出てきました。穏やかな老後を犠牲にする同居は本望ではありませんが、息子を守るため我慢して引き