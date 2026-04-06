きょうの山形県内は日中の最高気温が村山と置賜で２４度と５月下旬並の予想となるなど各地であたたかい一日となる見込みです。 【写真を見る】山形県内各地であたたかい一日となる見込み村山と置賜で5月下旬並の予想 午前１１時半時点の気温は、山形１８．９度、鶴岡１８．６度、新庄１７度、米沢１６．９度など午前中から気温が上がっています。 山形市内では、上着を手に半そでの人や日傘をさす人の姿が見られました。