3月に出版された『地球の歩き方 新潟』の編集長らが県庁を訪れ、花角知事に完成を報告しました。 海外旅行のガイドブックとして知られる『地球の歩き方』。2020年から国内シリーズも展開していて、新潟版は30番目となります。 ■花角英世知事 「本当にディープ。よく拾いましたね、これだけの情報を。」 原信やウオロクなどのスーパーや各地の花火大会など、県内30市町村の見どころを516ペ}