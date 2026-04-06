冬の間、雪のため閉鎖されていた『大佐渡スカイライン』で除雪作業が進められています。 大佐渡スカイラインは、相川と金井をつなぐ約30kmの観光道路です。最高地点の標高は約900mを超え、真野湾や国中平野を一望できます。4月1日から除雪が始まり、連日 除雪車3台で作業を進めています。 今年の積雪は例年より少ないものの、標高900m付近でまだ1m以上あるそうです。 ■佐渡地域振興局 小池哲也さん 「高低差があったり