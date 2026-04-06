＜アラムコ選手権最終日◇5日◇シャドウクリークGC（ネバダ州）◇6765ヤード・パー72＞首位と4打差の3位で最終日を迎えた山下美夢有は、3バーディ・5ボギーの「74」でプレー。「なかなかパットが打てなかった」と悔しさをにじませる一日となったが、トータル1アンダーで今季自己最高の単独4位で大会を終えた。〈連続写真〉ダウンとフォローの軌道がそろっている山下のオンプレーンスイング硬く速いグリーンは、パーオンを簡単