＜アラムコ選手権最終日◇5日◇シャドウクリークGC（ネバダ州）◇6765ヤード・パー72＞米国女子と欧州女子ツアー共催の新規大会が終了した。平場最高額の400万ドル（約6億3800万円）がかけられたこの一戦を制したのは、33歳のローレン・コフリン（米国）。優勝賞金60万ドル（約9580万円）をつかみ取った。【写真】健康的な小麦色JK時代の原英莉花日本勢最上位のトータル1アンダー・4位に入った山下美夢有は、20万4218ドル（約3