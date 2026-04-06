札幌市は２０２６年も花見期間中、円山公園でのバーベキューやジンギスカンなど火気の使用を禁止すると発表しました。かつては花見シーズンだけ火気の使用が許された円山公園。桜の下でのバーベキューは春の風物詩でした。しかし、札幌市は円山公園での花見について、２０２６年もバーベキューやジンギスカンなど火気を使用することは禁止すると発表しました。一方、