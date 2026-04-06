いよいよ、マスターズ・ウィークが始まろうとしている。【写真】全米が泣いた悲願のマスターズ制覇でパトロン大興奮昨年大会で悲願の初優勝とキャリア・グランドスラムを達成し、ゴルフ界を沸かせたローリー・マキロイは、すでにオーガスタ・ナショナル入りしており、土曜日にはオーガスタ・ナショナル女子アマチュア選手権を観戦。日曜日には父親ゲリーと一緒に練習ラウンドを行ない、ドライブ・チップ＆パットの表彰式にも参加