国内女子ツアー第5戦「ヤマハレディースオープン葛城」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】“モンスターバイク”に乗ってゴキゲンな高橋彩華今大会でツアー3勝目を挙げた高橋彩華が1800万円を獲得。今季通算を2727万1560円として、15位から3位にジャンプアップした。菅楓華は単独4位に入って600万円を加算。今季8124万2266円で1位をがっちりとキープし、2位の佐久間朱莉と約2290万円差が開いている。高橋にプレ