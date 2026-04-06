NHKの音楽番組『うたコン』の7日放送回では、『あこがれの歌姫』を特集する。【写真】スペシャルインタビューで登場する北島三郎歌姫たちが届けてきた名曲をたっぷりと特集する今回の放送。レコードデビュー53年の高橋真梨子（※高＝はしごだか）は、NHKホールで代表曲「for you...」「桃色吐息」を生披露する貴重なステージを届ける。「待つわ（あみん）」のヒットでも知られる、ソロデビュー40周年の岡村孝子は「夢をあき