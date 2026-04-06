先週（3月30日週）の振り返り＝介入警戒で円安160円台は短時間にとどまった 早期停戦期待で円高＝停戦期待の後退で円安に戻る 先週の米ドル／円は160円台での取引開始となりましたが、日本の通貨当局による米ドル売り・円買い介入を示唆するような発言などから上値も重く、160円以上での推移はごく短時間にとどまりました。 その後、イラン戦争の早期停戦期待から原油価格が反落すると、「有事の米ドル買い」とされた動きの修正