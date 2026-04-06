4月6日、『春の全国交通安全運動』が始まり、新潟市で出発式が行われました。 6日、新潟市中央区で行われた『春の全国交通安全運動』の出発式。去年、県内では55人が交通事故で死亡しています。歩行者が横断歩道上で事故に巻き込まれるケースが増えていることから、警察は“横断歩行者の安全確保”などを運動の重点としていて、出発式では地元の園児が県警の櫻井美香本部長などとともに横断歩道を渡り、交通安全への意識を