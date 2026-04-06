7人組グループ・CLASS SEVEN（大東立樹、高野秀侑（※はしごだか）、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣）が、4月6日に2ndシングル「心にキスをした」をリリース。オリコンニュースではインタビューを実施し、本作の魅力やグループのこれからについて聞いた。【別カット】クールな表情バージョンも！CLASS SEVEN■新曲に込めた想いとパフォーマンスの見どころ――タイトル曲「心にキスをした」を初めて聞いた時の印象を