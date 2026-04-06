京都府南丹市で小学6年の男子児童の行方が分からなくなってから、きょう6日で2週間経ちました。学校は6日夜、同じ学年の保護者に向けて説明会を開く予定です。 京都府の南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は3月23日の朝、父親の車で学校のそばまで送り届けられたのを最後に行方が分からなくなっています。6日後に学校から北西に約3km離れた山の中で親族が安達さんの通学用のかばんを発見して以降、新たな手がかりは見