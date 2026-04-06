ドジャースの勢いは通算222勝のレジェンド右腕が止める。ブルージェイズのマックス・シャーザー投手（41）が5日（日本時間6日）に取材に応じ、先発が予定されている6日（同7日）のドジャース戦に向けての意気込みを話した。シャーザーは昨年、ドジャースとのワールドシリーズ（WS）で2試合に先発。3勝3敗で迎えた第7戦では4回1/3を4安打1失点と好投したが、延長11回の死闘の末に敗れ、悲願のWS制覇には届かなかった。“大一番