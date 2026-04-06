記者会見を開くセルビアのブチッチ大統領＝2025年10月9日/Marko Djurica/Reuters（CNN）セルビアのアレクサンダル・ブチッチ大統領は5日、ロシア産のガスを輸送するパイプラインの近くで爆発物の入ったバックパック2個が見つかったと発表した。発見場所はハンガリーとの国境付近。両国ともエネルギー供給はロシアへの依存が大きく、ロシア依存を減らそうとする他の欧州諸国とは立場が異なる。ブチッチ大統領によると、バックパック