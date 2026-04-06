女優・土屋太鳳（31）の姉でタレントの土屋炎伽（33）が6日までに自身のインスタグラムを更新。夜桜のお花見ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「毎年一気に咲いて、あっという間に散ってしまう桜が刹那的で少し寂しいけど、美しい」と夜桜のお花見ショットを投稿した。そして4日に声優で俳優でもある弟・土屋神葉が30歳の誕生日を迎えたことを報告。「お誕生日おめでとう！弟にとって素晴らしい30代のスタートとな