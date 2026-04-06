札幌市中央区の歓楽街・ススキノ地区のシンボルとして知られる「ニッカウヰスキー」の看板が６日、１３年ぶりに刷新され、「５代目」がお目見えした。看板は縦約１３メートル、横約７・５メートル。アサヒビールによると、主力商品「ブラックニッカ」をＰＲするため、すすきの交差点に立つ「すすきのビル」に１９６９年、ひげを生やした男性の初代看板が設置された。構図などを微修整した２代目以降も、市民や観光客に愛され続