お笑い芸人の劇団ひとりが４日、フジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケＳＰ」に出演。自身が監督したＮｅｔｆｌｉｘ「浅草キッド」について、モデルとなったビートたけしの反応を明かした。劇団ひとりは初めてお笑い芸人でかっこいいと思ったのがビートたけしだったといい、「『浅草キッド』が大好き。歌も、本も。この先、誰かに映画化されたら死んでも死にきれないぐらい後悔すると思った」といい、発表先も決まらないまま、