きのう午後3時前、福島第二原発1号機の使用済み燃料プールから煙が出ているのが確認され、東京電力は、プールの冷却を停止しました。東電によりますと、周辺のモニタリングポストの値に変化はなく、外部への影響も確認されていません。ポンプを動かすモーターが故障しているということで、東電はトラブルの原因を詳しく調べています。