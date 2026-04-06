バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「それいけ！アンパンマン キャラレール NEW4」を2026年3月 第4週より発売する。全9種で価格は300円。2026年3月 第4週発売「それいけ！アンパンマン キャラレール NEW4」(全9種・300円)「それいけ！アンパンマン キャラレール NEW4」は、JR四国高徳線のアンパンマン列車をラインナップした、アンパンマンのキャラレールシリーズが登場。先頭車両は電池で走るので、たくさん集めてレールの上