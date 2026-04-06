バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「暗殺教室 殺せんせー めじるしアクセサリー2」を2026年3月 第4週より発売する。全13種で価格は300円。2026年3月 第4週発売「暗殺教室 殺せんせー めじるしアクセサリー2」(全13種・300円)「暗殺教室 殺せんせー めじるしアクセサリー2」は、テレビアニメ『暗殺教室』より、様々な表情の殺せんせーのめじるしアクセサリーの第2弾が登場。なお、「再録」表記のあるラインナップは、2025年8