バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「メイドインアビス ファプタがいっぱいそす」を2026年3月 第4週より発売する。全4種で価格は400円。2026年3月 第4週発売「メイドインアビス ファプタがいっぱいそす」(全4種・400円)「メイドインアビス ファプタがいっぱいそす」は、フロッキー加工がかわいい、ファプタのふわふわフィギュア。○ラインナップファプタ（ふだん）ファプタ（姫そす）ファプタ（おまんじゅう）ファプタ（くん