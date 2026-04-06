バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「お文具といっしょ ぷにぷにし隊２」を2026年3月 第4週より発売する。全4種で価格は400円。2026年3月 第4週発売「お文具といっしょ ぷにぷにし隊２」(全4種・400円)「お文具といっしょ ぷにぷにし隊２」は、ぷにぷにとしたやわらかい素材の約8cmの大きなフィギュア。お文具、プリンさん、猫さん&子猫さん、名も無き者&ゼリーさんの4種類がラインナップに加わる。○ラインナップお