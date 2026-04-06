【モデルプレス＝2026/04/06】YouTuber・さくらが4月4日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのショットを公開し、話題となっている。【写真】20歳美人YouTuber「ビジュが爆発してる」美脚輝くショーパンコーデ◆さくら、グレーセットアップで美脚披露さくらは「ティムユニバ」とつづり、USJでのショットを複数枚公開。クマのキャラクターのカチューシャと斜めがけ鞄を持ち、グレーのパーカーとシ