【モデルプレス＝2026/04/06】ABEMA「今日、好きになりました。-台北編-」に出演していたアンジーひよりが4月5日、自身のInstagramを更新。ジムでのショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」出身20歳美女「健康的で素敵」美太もも際立つジムショット◆アンジーひより、ジムで美脚披露アンジーは「あとマイナス3キロ」とつづり、写真を投稿。ジム内と思われる場所での写真では、鏡越しの自撮りで、黒いジムウ