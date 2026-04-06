福岡県岡垣町の廃材置き場で5日に起きた火災は、通報から16時間後の6日朝、鎮火が確認されました。5日午後2時すぎ、福岡県岡垣町糠塚で、産業廃棄物を処理する業者の屋外の敷地から黒煙と炎が上がりました。警察と消防によりますと、敷地に集められていたプラスチックなどの廃材が燃え、9時間近くたって火の勢いは収まりました。その後、残っていた火種などを消し止め、通報から16時間後の6日午前6時すぎに鎮火を確認したというこ