名古屋市立の小学校で6日、一斉に入学式が行われ、真新しいランドセルを背負った新1年生が登校しました。東区の東桜小学校では、74人の1年生が入学式に出席。まず加賀幸一校長から、しっかり挨拶すること、友達と仲良く遊ぶことなど、小学校生活での約束事を教わりました。その後、6年生による動画で校歌のタイトルなどの“学校クイズ”が出題され、元気よく答えていました。新1年生：「ドキドキする気持ちです」Q.友達何人