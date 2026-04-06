米株価指数先物上げ拡大、ダウ122ドル高停戦期待 東京時間11:33現在 ダウ平均先物JUN 26月限46751.00（+122.00+0.26%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6635.00（+31.25+0.47%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24317.75（+188.00+0.78%）