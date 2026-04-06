ドルと原油先物が下落仲介役が米イラン「45日間」停戦に最善尽くす パキスタン、エジプト、トルコの仲介役が米イランの「45日間」停戦に向け最善を尽くしているとアクシオスが報じてる。 停戦期待がやや広がっており原油先物が下落に転じている。ドルは下落、米株先物や日経平均は上げ幅を拡大している。 ただ、情報筋によるとイランは米の要求を受け入れておらず、合意に達する可能性は低いという。