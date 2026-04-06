東京午前のドル円は重い。１５９．８３円付近まで強含んだ後、１５９円半ばまで押し戻されている。対主要通貨でもドル売りが優勢。米アクシオスの報道によると、イラ ン戦争の終結につながる可能性がある４５日間の停戦条件について仲介国を交えて米国やイランが協議している。 ユーロドルは１．１５２８ドル付近、ポンドドルは１．３２１７ドル付近、豪ドルドルは０．６９１６ドル付近までドル安推移。 対ドル