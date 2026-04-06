5日、静岡･沼津市西浦河内の沢で、軽自動車が転落しているのが見つかり、運転していた80代男性の死亡が確認されました。5日、午後1時ごろ、静岡･沼津市西浦河内の山道で「車が沢に落ちている」と通行人から警察に通報がありました。警察によりますと、道路から数メートル下の沢に軽自動車が横転していて、この車に乗っていた神奈川･愛川町の無職で84歳の男性の死亡が確認されました。現場はカーブが連続する山道で、男