女優・仁科亜季子（７３）が、家族に誕生日を祝ってもらう様子をアップした。６日までに自身のインスタグラムを更新し「家族皆と誕生日のお祝い食事会」が行われたと報告。３日が７３歳のバースデーで「初代王子の息子克基と娘仁美が計画してくれて、幸せなひと時を過ごすことが出来ました」と俳優の長男・仁科克基とタレントの長女・仁科仁美が企画してくれたという。「今年は三代目王子も参加。初代が４３.７才、二代目１