ロックバンド「サカナクション」の山口一郎が６日、都内でイヤホンメーカー・Ｓｈｏｋｚの「２０２６年春新商品発表会」に出席した。今年２月からアンバサダーを務める山口は、新商品を「飛行機の中で聞こえにくかったのが、今回はバッチリでした」と絶賛。移動時だけでなく「家事をするときにいい。電話がかかってきた時にそのまま出られるし、インターホンがなった時に気づける。洗い物をする時にイヤホンをして野球中継を