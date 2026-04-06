葛飾北斎を題材にしたノンバーバル舞台芸術作品「ＴｈｅＬｉｆｅｏｆＨＯＫＵＳＡＩ」日本凱旋（がいせん）公演が４月１８日に東京・浅草公会堂で行われる昼夜２公演のうち、夜公演で“プレミアムカーテンコール”が実施されることになった。最新鋭デジタルプロジェクションを駆使して北斎の代表作「神奈川沖浪裏」を背景に出演者全員がパフォーマンスするカーテンコールを行い、客席から自由に撮影可能にするという特別企