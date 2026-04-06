５日、勝利を喜ぶ王楚欽。（マカオ＝新華社配信／張金加）【新華社マカオ4月6日】卓球のシングルスのワールドカップ（W杯）は5日、中国マカオ特別行政区で男子決勝が行われ、中国の王楚欽（おう・そきん）が日本の松島輝空を4-3で下し、優勝した。５日、決勝に臨む松島輝空。（マカオ＝新華社記者／于洋）５日、決勝でリターンする王楚欽。（マカオ＝新華社配信／張金加）５日、決勝でサーブを放つ松島輝空。（マカオ＝新華社配