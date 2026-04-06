◆ワシントン・ナショナルズ 6−8 ロサンゼルス・ドジャース5日（日本時間6日、 ナショナルズ・パーク）メジャーリーグドジャースの大谷翔平選手が豪快な第2号ホームラン。先発の佐々木朗希投手を助ける一発を放った。雨のため、2時間ほど遅れて始まったナショナルズ戦。大谷選手は3回の第2打席で変化球を捉え、センターへ2試合ぶりとなる第2号ホームランを放った。これで、自己最長を更新する40試合連続出塁をマークした。