アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の11週目入場者プレゼント「メカニカルデザイン：中谷誠一描き下ろしイラストカード」が、10日より配布されることが発表された。【画像】かっけぇ！装甲が崩れたクスィーガンダム配布されるイラストカードイラストカードは、本作のメカニカルデザインを務める中谷誠一さんによる描き下ろしビジュアル。主人公ハサウェイ・ノアと、劇中ラスト