上げ幅が一時900円を超え、5万4000円を回復した日経平均株価を示すモニター＝6日午前、東京都港区の外為どっとコム週明け6日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前週末終値からの上げ幅は一時900円を超え、節目の5万4000円を回復した。米国とイランが45日間の停戦案について協議しているとの一部報道を受け、中東情勢の混乱緩和に期待が膨らんだ。午前終値は前週末終値比878円15銭高の5万4001円64銭。東