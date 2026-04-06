フォークシンガー松山千春（70）が5日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。米国によるイランのハメネイ師殺害に端を発した緊張状態の中東情勢をめぐり私見を述べた。高市早苗首相に対し、米国とイランの仲裁役を熱望した。「高市総理もイギリス、フランス、オーストラリア、いろんな国々あるけど、両国に対して、『ちょっと待って！』と出て行けるのは、日本が最適な立場にあるのかもしれないし。その辺