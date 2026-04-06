お笑いコンビ、タイムマシーン3号の関太（せき・ふとし＝46）が5日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。4日放送のTBS系特別番組「オールスター感謝祭26春」での出来事について語った。有吉弘行（51）が「島崎和歌子さんの方から連絡をいただきまして」と切り出すと、関は「ちょっと待ってください…？」と動揺した様子で話しを聞いた。有吉は「タイムマシーン3号さん、マラソン、不参加