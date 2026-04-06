今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。4月3日（金）放送の同番組は、Mr.Children特集の特別編。前回の放送で実現した桜井和寿へのロングインタビューから、放送に入りきらなかった貴重なエピソードが公開された。【映像】桜井和寿が明かす、Mr.Children活動休止前の心境「悩みが出てきて…」デビューから30年以上にわたって日本の