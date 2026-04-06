佐渡市で牛の競り市が開かれ、1頭あたりの平均価格が去年よりも15万円以上高く競り落とされました。年に3回開かれている佐渡牛の競り市。この日は畜産農家が育てた子牛など116頭が競りにかけられました。近年、全国的に農家が減っていることやアジアで和牛の需要が高まっていることなどから、価格が上昇傾向にあるということです。この日の1頭あたりの平均価格は73万円あまりで、前回よりも15万円以上高い値段がつきました。畜産農