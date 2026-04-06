きょうは、各地で初夏の陽気になりそうです。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋で25℃ 初夏の陽気に 紫外線対策やこまめな水分補給を あすは雨予想 愛知･岐阜･三重の天気予報（4/6 昼） 名古屋市内は、朝からまぶしい日差しが照りつけています。きょうの最高気温は名古屋で25℃と、今年初めての夏日が予想されているほか、岐阜で24℃、高山で22℃と、各地で5月上旬から中旬並みまであがる見込みです。 正午前の名古屋市内は