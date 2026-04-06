4月4日に名古屋・栄で街路樹が倒れた事故で、倒木の原因が木の根元の腐食だった可能性があることがわかりました。 【写真を見る】名古屋･栄で街路樹が倒れる 樹木医｢根元の腐食が原因か｣ 30年ほど前に植えられた約15ｍの｢けやき｣ （矢野司記者）「倒れた木の根元にピンを刺してみると、幹の外側は固くて刺さりませんが、中心は段ボールのように簡単に刺さります」 中土木事務所によりますと4日午後7時半ごろ、中区栄3丁目